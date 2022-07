Will Herzogin Meghan wirklich so sein wie Prinzessin Diana?

Wollte Herzogin Meghan (40) etwa so sein wie Prinzessin Diana (✝36)? Die gebürtige US-Amerikanerin lernte Prinz Harry (37) 2016 kennen. Zwischen den beiden funkte es so sehr, dass sie drei Jahre später heirateten und 2019 ihr erstes Kind Archie (3) bekamen. Im vergangenen Jahr erblickte dann ihre Tochter Lilibet Diana (1) das Licht der Welt. Obwohl die vier eine glückliche Familie sind, hatte es die Suits-Darstellerin nicht leicht, sich im britischen Königshaus zurechtzufinden. Meghan soll sich sogar an Prinzessin Diana orientiert haben, um vermutlich in ihre Fußstapfen zu treten!

Das Enthüllungsbuch "Revenge" von Tom Bower zeigt einige Parallelen zwischen der Herzogin und der Ex-Frau von Prinz Charles (73) auf, die laut ihm jedoch inszeniert worden sind. So soll sich die Schauspielerin zu öffentlichen Auftritten mit Absicht in Outfits präsentiert haben, die denen der verstorbenen Prinzessin stark ähnelten. Außerdem habe sich Meghan Dianas Image zunutze machen wollen, indem sich die US-Amerikanerin wie Prinz Williams (40) Mutter für Benachteiligte einsetzte. "In Dianas Fußstapfen zu treten, war für Meghan besonders wichtig", erklärte der Royal-Experte.

Auch an Prinz Harry ließ der Autor kein gutes Haar. Der Enkel von Queen Elizabeth II. (96) soll den Tod seiner Mutter manchmal zu seinem Vorteil nutzen: Wenn er nicht weiter weiß – vor allem in Bezug auf negative Presse – lege er laut Tom Bower die Schicksalskarte aus, dass er im Alter von zwölf Jahren seine Mutter verloren hat.

Herzogin Meghan, November 2017

Prinzessin Diana

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

