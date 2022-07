Zeigt Khloé Kardashian Tochter True das Tristan-Drama im TV?

Khloé Kardashians (38)-Fans machen sich Gedanken. Ende des vergangenen Jahres war herausgekommen, dass ihr Freund

Tristan Thompson (31) eine Affäre mit Maralee Nichols hatte. Aber nicht nur das. Der Basketballer und seine Liebelei hatten dabei sogar ein Kind gezeugt. Von der herzzerreißenden Nachricht hatte das Model durch ihre Schwester Kim erfahren – vor der Linse eines Kamerateams. Doch zeigte Khloé der gemeinsamen Tochter den Fremdgeh-Skandal tatsächlich im TV?

Im Juni teilte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin in ihrer Instagram-Storys, wie sie die betreffende The Kardashians-Folge gemeinsam mit ihrer Tochter guckt. In dem süßen Video fragt Khloé True (4): "Was machen wir hier?" Und das Kind antwortet: "Mama beobachten!" Das Model jubelt daraufhin, aber Fans zeigten sich wegen des Clips deutlich besorgt.

"Sie [Khloé] hat sie [True] definitiv nicht den Endteil sehen lassen. Sie sieht sich wahrscheinlich nur den Teil an, wo sie einkaufen", kommentierte ein Fan auf TikTok, während ein anderer meinte: "Wahrscheinlich lässt sie sie diesen Teil nicht sehen. True würde es wahrscheinlich nicht einmal verstehen."

Instagram-Story / realtristan13 Tristan und Prince Thompson im Februar 2022

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian, Dezember 2019

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

