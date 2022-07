Zusammengebrochen auf CSD: Rafi Rachek landete in der Klinik

Was ist denn bei Rafi Rachek (32) los? Anfang Juni dieses Jahres verkündeten der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer und Sam Dylan (31), dass sie nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Auch wenn ihm die Trennung von dem ehemaligen Prince Charming-Kandidaten nicht gerade leicht fiel, sah er das Ganze auch als einen Neuanfang. So feierte Rafi nun den Christopher Street Day in Berlin ausgelassen mit – und landete am Ende im Krankenhaus!

Die TV-Bekanntheit berichtete in ihrer Instagram-Story davon, wie es dazu kam, dass sie nach dem CSD in einer Klinik landete. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann sich der 32-Jährige nämlich an nicht mehr viel erinnern. "In aller Freude und Übermut habe ich sehr oft Getränke von fremden Menschen genommen, bis ich irgendwann zusammengebrochen bin", erklärte er und vermutet dahinter, dass ihm etwas in den Drink gemixt wurde. "Mir gehts körperlich gut so weit, nur mental muss ich das Ganze erstmal verarbeiten", beruhigte er seine Fans.

Obwohl der Abend für Rafi nicht so gut ausging, bereut er es keineswegs dort gewesen zu sein. "Ich hatte gestern superviel Spaß auf dem CSD in Berlin", versicherte er und postete sogar einige Bilder von dem Tag. Die Aufnahmen zeigen den Realitystar noch bei guter Laune auf einem der Umzugswägen am Feiern.

Rafi Rachek, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

