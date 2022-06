Bei Rafi Rachek (32) und Sam Dylan (31) ist alles aus und vorbei! Vergangene Woche verkündeten der einstige Bachelor in Paradise-Boy und der ehemalige Prince Charming-Kandidat, dass sie ihre Beziehung nach rund zweieinhalb Jahren beendet haben. Der Grund: Die beiden haben sich wohl in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Aber wie geht es Rafi jetzt nach der Trennung von Sam? Promiflash hat bei dem Influencer nachgefragt...

"Ich befinde mich gerade auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle", verriet Rafi gegenüber Promiflash und führte genauer aus: "Es fühlt sich alles irgendwie komisch an, dass ich jetzt alleine bin beziehungsweise keinen Partner mehr an der Seite habe." Bis jetzt habe der 32-Jährige das Liebes-Aus auch noch nicht so richtig realisiert.

Nach der Trennung lässt Rafi zudem seinen Wohnort Köln hinter sich und zieht nach Düsseldorf. "Es fällt mir sehr schwer, Köln den Rücken zu kehren", gewährte er einen Einblick in seine Gefühlswelt und verdeutlichte: "Ich verlasse die Stadt mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge." Auf der einen Seite freue er sich auf einen Neuanfang – auf der anderen Seite sei er traurig, sein gesamtes Umfeld hinter sich zu lassen.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Frederic Kern / Future Image/ ActionPress Rafi Rachek im November 2019

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week im Juni 2019

