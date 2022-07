24. Geburtstag: Bindi Irwin ist dankbar für ihre Familie!

Bindi Irwin (24) hat jeden Grund zum Feiern! 2006 starb der "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44) bei einem tragischen Unfall: Bei einer Expedition wurde er von einem Stachelrochen gestochen, woraufhin Steve wenig später an den Folgen des Stichs starb – der Australier hinterließ seine Frau Terri (58) und die Kinder Bindi und Robert (18). Obwohl Bindi ihren Vater heute noch schmerzlich vermisst, genoss sie jetzt ihren 24. Geburtstag – dabei machte sie vor allem eins deutlich: Bindi ist ihren Liebsten dankbar!

Via Instagram teilte Bindi eine Bilderreihe mit ihrer Familie: Die Fotos zeigen die Irwins bei einem Familienpicknick – so posierte Bindi mit ihrem Mann Chandler (25) und ihrer Tochter Grace (1) oder ließ sich die Geburtstagstorte schmecken. Unter dem Post schrieb die Dancing with the Stars-Teilnehmerin dankbar: "Das letzte Jahr war gefüllt mit enormem Wachstum, [...] herausfordernden Zeiten und vor allem mit Liebe, [...]. Ohne dass sie es merken, hat mir meine süße Familie in diesem Jahr durch ihre außergewöhnlichen Taten jeden Tag die größten Geschenke gemacht." Außerdem fügte Bindi noch einige Zeilen hinzu, in denen sie sich direkt an ihre Liebsten wandte.

Bindis Fans sind von den Geburtstags-Pics begeistert: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an einer der wunderbarsten Menschen, die ich kenne! Ich liebe dich von ganzem Herzen!" oder "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bindi! [...] Wir freuen uns über all die großartigen Dinge, die in Deinem Leben passieren! [...] Lache, liebe und genieße das Leben!", freuten sich die User.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell, Bindi Irwin und Grace Warrior im Oktober 2021

Getty Images Bindi Irwin, TV-Bekanntheit

