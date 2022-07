Coupleontour-Ina widmet Nessi und ihrer Tochter Liebesbrief!

Coupleontour-Nessi lässt ihren Emotionen freien Lauf! Vor zwei Wochen erlitt ihre Frau Ina einen schweren Schlaganfall und liegt seitdem im Krankenhaus. Sie sei mittlerweile ansprechbar, könne allerdings eine komplette Körperhälfte nicht bewegen. Wenige Tage nach dem schweren Vorfall brachte Nessi ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Nach der Geburt lernte Ina ihr Baby auch schon am Krankenhausbett kennen. Nun widmete sie ihrer Liebsten und ihrem Kind emotionale Zeilen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Nessi die kurze, aber klare Botschaft ihrer Liebsten. "Ich liebe euch beide", heißt es in dem Liebesbrief samt einem kleinen Herzchen. Die Widmung berührte die Influencerin zutiefst, wie sie ihrer Community zeigte. "Dieser Brief war zu viel. Hatte mir heute eigentlich vorgenommen, nicht zu weinen", erklärte die frisch gebackene Mutter.

Nach der Entbindung ihrer kleinen Tochter besucht Nessi ihre Frau täglich im Krankenhaus und gibt ihren Fans regelmäßig Updates zu Inas Zustand. So habe sie bereits mit ihrer Reha begonnen. "Heute ist Tag 13 nach diesem Schicksalsschlag und es wird jetzt mit Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie begonnen", verriet die YouTube-Bekanntheit.

Instagram / coupleontour Coupleonetour-Inas Liebesbrief an Vanessa

Instagram / coupleontour Coupleontour im Juli 2022

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina von Coupleontour

