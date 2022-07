Nach Koma: Coupleontour-Ina hat ihr Baby kennengelernt

Trotz ihres Schlaganfalls konnte sie ihr Baby bereits sehen. Coupleontour sind vor wenigen Tagen Eltern geworden. Bevor Vanessa jedoch die gemeinsame Tochter bekam, erlitt das Paar einen schweren Schicksalsschlag: Ina erlitt einen schweren Schlaganfall und wurde ins künstliche Koma versetzt. Damit verpasste die Influencerin auch die Geburt, die Vanessa alleine durchstehen musste. Inzwischen ist Ina glücklicherweise wieder ansprechbar und konnte ihr neugeborenes Baby sogar schon kennenlernen.

In einem emotionalen YouTube-Video gab Nessi ein Update zum Zustand ihrer Frau – und verkündete dabei auch eine kleine schöne Neuigkeit: Ina hat ihr Kind bereits gesehen. Am Montag sei Vanessa mit ihrer Tochter direkt wieder ins Krankenhaus gefahren. "Dann hat sie ihren Fuß angefasst und ihren Kopf angefasst und war so stolz", erzählte die Brünette unter Tränen.

Außerdem gab sie im gleichen Zug einige Details über ihr Kind bekannt: "Ich weiß, die Kleine ist nicht genetisch ihre Tochter, aber sie sieht halt echt aus wie sie", verriet Vanessa. Sie habe Bilder von Ina als Baby und ihrer Tochter verglichen und die "Kleine hat auch die Haare, dunkle Haare und so lange Haare wie sie." Zudem habe sie die gleichen Schmolllippen wie Ina. Eine Sache hat sie allerdings von ihrer Mama Vanessa: die Nase.

Dezember 2021

