Die nächste Flamme! Mit wem schmust Mats Hummels denn hier?

Mats Hummels (33) ist schon wieder fleißig am Flirten! Schon seit Längerem halten sich Trennungsgerüchte um den Kicker und seine Ehefrau Cathy Hummels (34) hartnäckig. Dass der Fußballer immer wieder mit anderen Frauen gesichtet wird, befeuerte die Spekulationen – auch mehrdeutige Posts von Cathy deuteten darauf hin, dass die Beziehung der beiden gescheitert ist. Zuletzt bestätigte ein Insider sogar das Ehe-Aus. Nun wurde Mats schon wieder beim Turteln erwischt!

Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist der 33-Jährige beim Feiern im Lucky Who in München zu sehen. Auf den Aufnahmen ist er aber nicht alleine – eine unbekannte junge Frau schmiegt sich vertraut an den Sportler, während er seinen Arm um sie legt. Laut eines Insiders lag zwischen den beiden etwas in der Luft: "Die Zwei standen auf der Outdoor-Tanzfläche, sie wirkten sehr vertraut miteinander. Mats war überhaupt nicht abgeneigt." Ob es sich bei der Beauty etwa um Mats' Neue handelt? Angeblich sollen die beiden sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben, die junge Dame sei allerdings vergeben.

Während Cathy sich kurz nach den Scheidungsschlagzeilen noch nachdenklich im Netz gegeben hatte, scheint sie die Situation nun mit Humor zu nehmen. In der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" wurde sie auf OnlyFans angesprochen – darauf reagierte sie ziemlich ironisch: "Vielleicht hätte ich dann wieder eine Chance bei Mats..."

