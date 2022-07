"Ging nicht weiter": Bestätigt Cathy Hummels die Scheidung?

Cathy Hummels (34) äußert sich erstmals wirklich zu den Gerüchten! Bereits seit Monaten wird wild spekuliert, dass die schöne Moderatorin und ihr Mann Mats Hummels (33) getrennt sein sollen. Vor einigen Wochen erklärte ein Insider dann sogar, das einstige Traumpaar habe bereits die Scheidung eingereicht. Cathy bestätigte diese News nicht – bis jetzt: In einem Interview spricht sie offenbar ehrlich über ihre gescheiterte Ehe!

Gegenüber Bunte legte die Kampf der Realitystars-Moderatorin nun förmlich einen Seelen-Striptease hin. "Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen, habe den Familienalltag organisiert, die Ferien, einfach alles", schilderte die 34-Jährige. Cathy gab weiter an, mit 24 an starken Depressionen und Panikattacken gelitten zu haben, die ihr das Leben schwer machten: "Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter!"

Inzwischen geht es der Mutter eines Sohnes aber wieder besser – sie genießt ihr Leben mit einem neuen Mittelpunkt: "Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen – nach meinem Sohn. Ich fühle mich frei und voller Power. Das ist ein gutes Gefühl!"

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Getty Images Cathy Hummels im April 2022, in München

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Mai 2022 in Miami

