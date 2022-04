Céline Bethmann (23) meldet sich endlich zu den Liebes-Gerüchten um sich und Mats Hummels (33) zu Wort! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Profifußballer sorgten in den vergangenen Tagen für reichlich Spekulationen. Nachdem die beiden offenbar ein gemeinsames Dinner genossen hatten, schien das Model auch noch immer wieder Bilder im Haus des Kickers aufzunehmen. Doch was läuft zwischen den beiden? Darüber packte Céline nun aus!

Im Interview mit RTL kam die 23-Jährige unter anderem auf die Flirt-Spekulationen mit Mats zu sprechen. "Wir daten, ja", bestätigte die gebürtige Koblenzerin. Doch was genau hat das zu bedeuten? "Ich kenne Daten nur als Kennenlernen", merkte Céline an. Mehr wollte sie zu der angeblichen Romanze mit dem Vater eines Sohnes aber nicht verraten.

Offiziell ist der Abwehrspieler noch mit seiner Frau Cathy Hummels (34) verheiraten. Diese meldete sich nach den Schlagzeilen um Mats und Céline ebenfalls schon wieder im Netz. "Wir Frauen sind stark. Außerdem kann man auch alleine glücklich sein", betonte sie in einem Instagram-Post selbstbewusst, nachdem ein Follower ihr Dank für ihre authentische Art ausgesprochen hatte.

Getty Images Fußballer Mats Hummels, Juni 2021

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann im April 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

