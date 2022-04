Erotikfans aufgepasst – Michele Morrone (31) ist als sexy Massimo zurück! Am 27. April ist es so weit: Der zweite Teil von 365 Days ist auf Netflix abrufbar. Dass auch die neuen Szenen keineswegs jugendfrei sind, dürfte den Zuschauern längst klar gewesen sein. In der Vergangenheit tauchten bereits mehr als freizügige Aufnahmen des Hauptdarstellers am Set auf. Jetzt ist aber endlich der erste Trailer zur Fortsetzung online – und der beweist: Es wird heiß wie eh und je!

Im Trailer zu "365 Days" wird es zwar auch ziemlich romantisch, denn Michele und Schauspielkollegin Anna Maria Sieklucka geben sich als Massimo und Laura das Jawort – schon kurz darauf ist aber klar: Es kommt in der Hochzeitsnacht zu ziemlich unanständigen Szenen. Das Duo fällt geradezu übereinander her und verführt sich auf mehr als erotische Art und Weise. Auch Fesselspiele sind in dem Trailer zu sehen – mehr als eine intensive Sexszene also.

Trotz aller Liebe und Leidenschaft herrscht aber offenbar auch in Teil zwei nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Denn zwischen Laura und Massimo bahnt sich wohl auch eine Krise an. Das liegt nicht zuletzt an Nacho, der von Simone Susinna gespielt wird. Dem Trailer nach verbirgt der Mann, der Laura erobern will, aber etwas.

