Schöne Kugel: Barbara Meier zeigt strahlend ihren Babybauch

Barbara Meier (36) präsentiert ihren Schwangerschafts-Glow! Schon im Juli 2020 hießen die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin und ihr Mann Klemens Hallmann ihr erstes Töchterchen Marie-Therese willkommen. Inzwischen erwarten das Model und der Unternehmer bereits das zweite Kind. Das Geschlecht wissen sie schon – wollen dieses Geheimnis aber für sich behalten. Dafür bekamen Barbaras Fans nun aber etwas anderes zu sehen: Im Netz präsentierte die werdende Zweifach-Mama stolz ihren Babybauch!

Via Instagram teilte die gebürtige Bayerin den seltenen Schnappschuss. In einem roten, eng anliegenden Kleid posierte Barbara auf einem Boot und strahlte dabei bis über beide Ohren. In dem kurzen Dress kommt ihre Babykugel perfekt zur Geltung. Der Anlass für den besonderen Post war ihr Geburtstag: Barbara wurde 36 Jahre alt und bedankte sich mit dem Foto für all die Glückwünsche.

Schon am Abend zuvor warf sich Barbara besonders in Schale – kaschierte ihre Körpermitte dabei allerdings. In einem luftigen bunten Mini-Dress besuchte die Beauty ein Event. Ihr Babybauch war aber selbst durch den lockeren Stoff noch zu erkennen.

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier beim Deutschen Filmpreis 2017 in Berlin

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juli 2022

Instagram / barbarameier Barbara Meier, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin

