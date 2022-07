Baby Nummer zwei: Kennt Barbara Meier das Geschlecht schon?

Barbara Meier (35) wartet voller Vorfreude auf ihr zweites Kind! Im Mai verkündete sie, dass ihr Mann Klemens Hallmann und sie nach Töchterchen Marie-Therese ein weiteres Baby bekommen. In ihrer Schwangerschaft hat die Germany's next Topmodel-Siegerin der zweiten Staffel bis jetzt außer bei der Namenswahl auch keine Probleme. Aber weiß Barbara überhaupt schon, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt? Promiflash hat mal bei dem Model nachgehakt...

"Das Geschlecht wissen wir mittlerweile schon, aber außer Klemens und mir weiß das niemand, auch die Großeltern nicht", verriet die 35-Jährige im Gespräch mit Promiflash zu ihrer zweiten Grüner-Knopf-zertifizierten Kollektion mit Lidl. Es fühle sich gerade einfach noch nicht richtig an, die Information zu teilen. "Irgendwie ist es gerade schön, dass auch mein Mann und ich etwas haben, was mal noch unseres ist. Das ist gerade so was Privates, das planen wir zwei", erzählte Barbara weiter. Irgendwann werde sie die Nachricht zwar sicher verbreiten – aktuell genieße sie es aber, das Geschlecht zwischen ihrem Mann und sich zu halten.

Ihrer kleinen Tochter Marie-Therese habe Barbara das Geschlecht zwar auch ab und zu genannt – doch sie würde das noch nicht richtig verstehen. "Deswegen habe ich jetzt beschlossen, weiterhin vom ‘Baby’ zu sprechen, sonst plappert sie das ja bald weiter!", witzelte sie im Promiflash-Interview.

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juli 2022

Instagram / barbarameier Barbara Meier und ihre Tochter Marie-Therese im April 2021

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Dezember 2021

