Unten ohne? Heidi Klum gewährt mal wieder tiefe Einblicke

Heidi Klum (49) kann es einfach nicht lassen! Das Model hatte ja noch nie ein Problem damit, sich und ihren Mann Tom Kaulitz (32) im Netz freizügig zu präsentieren – in den letzten Wochen hob sie ihre Zeigefreudigkeit aber auf ein neues Level! So zeigte sie sich und den Tokio Hotel-Gitarristen beim Sonnenbaden: Lediglich ein Handtuch bedeckte dabei knapp die intimsten Stellen ihres Ehemanns. Jetzt postete sich wohl auch Heidi untenrum ganz unbekleidet!

Auf Instagram teilte sie einige Schnappschüsse von einer Date-Night mit ihrem Liebsten: Dafür trug Heidi einen extrem kurzen lachsfarbenen Rock und ein Oberteil aus BH und Cardigan. Während sie den Look auf einigen Bildern selbstbewusst präsentiert und auch ihren Hintern gekonnt in Szene setzt, fallen zwei Fotos aus dem Auto besonders in Auge. Darauf hat Tom die Hand weit oben auf den Oberschenkel seiner Frau gelegt, der Rock ist hochgeschoben – und man könnte fast meinen, sie trägt gar nichts drunter! Das Kopfkino ihrer Fans wird durch die verschwommenen Aufnahmen auf jeden Fall angeregt...

Der Post folgt nur kurz nachdem die Germany's next Topmodel-Jurorin auch ihre Oberweite nackt präsentierte. In einem knappen pinken Bikinioberteil und nur mit ihren Haare vor den Brüsten posierte Heidi vor wenigen Tagen vor einer Terrassentür. "Junge, es ist heiß", hatte sie das sexy Foto untertitelt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2022

