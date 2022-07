Schon gewusst? Brad Pitt und Sandra Bullock sind Besties!

Die beiden haben wohl eine ganz besondere Verbindung! Brad Pitt (58) begann bereits in den 80er-Jahren seine Karriere als Schauspieler. 1991 konnte der gebürtige US-Amerikaner seinen ersten größeren Erfolg verzeichnen, bis ihm dann 1994 mit seiner Rolle in dem Film "Interview mit einem Vampir" der Durchbruch gelang. Mittlerweile gilt er als einer der erfolgreichsten Schauspieler, weshalb es kaum überrascht, dass er andere Hollywood-Stars zu seinen Freunden zählt: Brad und Sandra Bullock (57) pflegen eine sehr enge Freundschaft.

Der 58-Jährige und Sandra werden bald in ihrem neuesten Film Bullet Train zu sehen sein. Deshalb kam Brad in einem Interview mit Hello! auf seine Kollegin zu sprechen: "Sandy ist ein Engel für mich [...]. Ich kann sie einfach immer anrufen – sie würde sogar ihren Urlaub für mich sausen lassen." So witzelte er darüber, dass die "Selbst ist die Braut"-Darstellerin ihren Urlaub sogar unterbrechen würde, wenn er sie darum bete, eine Veranstaltung für ihn zu organisieren. Deshalb habe es ihm besonders große Freude bereitet, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen.

Doch wie liefen die Dreharbeiten eigentlich für den Ex von Angelina Jolie (47)? In einem Promiflash-Interview erklärte der Schauspieler, dass er für den Actionfilm zwar versucht habe, die meisten Stunts selbst durchzuführen, jedoch auch mal an seine Grenzen kam und einen Stuntman die Arbeit machen ließ. "Ich sage dann lieber, ich gehe mir währenddessen einen Kaffee holen und damit bin ich zufrieden", erklärte er.

Getty Images Brad Pitt in Berlin

Getty Images Sandra Bullock, Januar 2020

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

