Premieren-Look: Brad Pitt geht es mal wieder ganz lässig an!

Brad Pitt (58) scheint sich in Sachen Fashion gerade ganz schön auszuprobieren! Ab dieser Woche ist der Schauspieler in der Hauptrolle des Actionfilms Bullet Train in den deutschen Kinos zu sehen. Beim Vorab-Screening des Films in Berlin erregte er mit seinem Outfit bereits Aufmerksamkeit: Er trug einen braunen Rock zum rosafarbenen Leinenhemd und zur braunen Strickjacke. Auch bei der Premiere in Los Angeles erschien Brad jetzt wieder auffällig gekleidet.

Während seine Kollegen alle adrett gekleidet über den pinken Teppich in Los Angeles schritten und Joey King (23) beispielsweise ein elegantes weißes Kostüm mit tiefem Ausschnitt trug, ging es Brad mal wieder ganz lässig an: Er wählte eine Kombination aus einer weiten grasgrünen Leinenhose und passendem Sakko zu einem türkisfarbenen Oberteil. Das bunte Outfit rundete er mit gelben Retro-Sneakern von Adidas ab. Doch nicht nur wegen seines Looks zog der Hollywood-Star die Blicke auf sich: Er hatte bei der Veranstaltung sichtlich Spaß und alberte fröhlich mit seinen Co-Stars herum.

Buntes Leinen scheint aktuell sowieso Brads bevorzugtes Material zu sein: Für die Film-Events griff er immer wieder zu dem luftigen Stoff. Bei einem Pressetermin in Paris trug er zum Beispiel einen orangefarbenen Leinenanzug und ein pinkfarbenes Hemd darunter.

Jen Lowery / SplashNews.com Brad Pitt bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, August 2022

Jen Lowery / SplashNews.com Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Bullet Train" bei der Premiere in Los Angeles, August 2022

