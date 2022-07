Samira Klampfl teilt zuckersüßes Foto mit ihrer Tochter Nova

Wie niedlich die beiden doch sind! Ende Mai bekamen Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem hält Nova Skye Sya ihre Eltern ziemlich auf Trab, denn Durchschlafen ist bei der kleinen Dame momentan noch nicht angesagt. Trotzdem genießen die frischgebackenen Eltern ihre Zeit zu dritt, was ein neuer Schnappschuss auch beweist: Samira zeigte sich happy mit ihrer Tochter Nova.

Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin teilte auf Instagram ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Baby zeigt. Mama und Tochter sind für die Aufnahme sogar farblich passend angezogen: Samira posiert in einem kurzen rosafarbenen Wickelrock mit Rüschen, einer bauchfreien Blümchenbluse und Zehentretern. Zusammen mit ihrem lockeren Dutt präsentierte die 28-Jährige einen sommerlichen Look, während sie ihre Tochter auf dem Arm hält. Dabei schmiegt sich Nova in einem pinken Strampler und rosafarbenen Socken an die Brust ihrer Mutter.

Für ihr Leben als Mama musste die TV-Bekanntheit allerdings ein paar alte Gewohnheiten aufgeben. "Nichts ist so, wie es mal war. Ich mache mich aktuell viel weniger zurecht, als ich es gewohnt bin und das fühlt sich für mich nicht so toll an, wenn ich ehrlich bin", plauderte Samira aus. Dennoch habe ihre Tochter immer die höchste Priorität.

Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Samira Klampfl und ihre Tochter Nova Skye Sya, Mai 2022

Samira Klampfl, TV-Bekanntheit

