Alltag ohne Ina: Coupleontour-Nessi fühlt sich deshalb mies

Coupleontour-Nessi fehlt Ina im alltäglichen Leben. Vor wenigen Wochen hatte die Influencerin die Fans mit der Neuigkeit geschockt, dass ihre Partnerin im Krankenhaus liege. Die Blondine hatte einen Schlaganfall erlitten. Mittlerweile geht es ihr zwar schon wieder etwas besser, doch das Paar macht eine harte Zeit durch. Jetzt gestand Nessi, dass sie sich zudem schlecht fühle, den Alltag ohne Ina zu bestreiten.

In ihrer Instagram-Story begann die dunkelhaarige Beauty zu erzählen, dass sie mit ihrer Mama Lebensmittel einkaufen gehen wollte – ihren Nachwuchs nimmt sie natürlich auch mit. Nach der Geburt ihres Babys und dem schweren Schicksalsschlag falle ihr das aber gar nicht so leicht. "Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich nicht rausgehen sollte, weil Ina ja auch nicht kann – wisst ihr, was ich meine?", teilte Nessi ihre Gedanken mit. Sie fühle sich irgendwie schlecht, weswegen sie bisher auch nur wenige Menschen gesehen habe. "Ich war bisher eigentlich nur hier drinnen oder im Garten", verriet sie.

Anschließend schwärmte Nessi dann noch von ihrer Tochter. "Ich weiß nicht, ob sie weiß, dass ich sie so brauche, aber sie ist so ein entspanntes Baby", versicherte die Mama. So hätte sich ihr Kind in der Nacht beispielsweise nur ein einziges Mal gemeldet, weil es Hunger hatte und habe danach bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen. "Sie ist einfach so ein Wunder und so lieb und toll", erzählte der TikTok-Star.

Coupleontour, Webstars

Vanessa und Ina von Coupleontour

Coupleontour im Mai 2020

