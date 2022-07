Bedenkliche Erziehung? Kristen Bell gibt Kids Schlafmittel

Kristen Bell (42) und Dax Shepard (47) treffen manchmal fragwürdige Erziehungsentscheidungen. Die beiden gelten seit 2013 als eines der Traumpaare in Hollywood. Ihr Glück krönten die zwei mit der Geburt ihrer Töchter Lincoln und Delta. Anfang des Jahres plauderte Kristen bereits aus, dass die Familie immer zusammen in einem Schlafzimmer schläft. Damals stellten das bereits viele infrage. Nun deutet sich eine neue Schlagzeile an: Das Paar gibt seinen Töchtern Schlafmittel.

Mit E! News sprach die Schauspielerin über die außergewöhnliche Schlafsituation. Als die Familie zusammen in einem Schlafzimmer nächtigte, seien sie und ihr Partner später als die Mädchen schlafen gegangen: "Wir wollen nicht schlafen gehen, wenn sie schlafen gehen wollen, also haben wir unsere Kopfhörer per Bluetooth mit dem Fernseher verbunden, eine Show gezeigt und sie lagen auf dem Boden und haben versucht, einzuschlafen", erklärte die "Good Place"-Schauspielerin. Sie fügte anschließend hinzu, dass sie und Dax den Schwestern Melatonin geben, damit sie "schneller einschlafen".

Das Paar aus Michigan hatte in der Vergangenheit mit ihren Erziehungsentscheidungen bereits öfters für Schlagzeilen gesorgt. So warten die Eltern zum Beispiel bis ihre Kinder "stinken", bevor sie sie baden, und lassen die Schwestern außerdem alkoholfreie O'Douls trinken.

