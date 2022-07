Daniela Katzenberger trägt ihren Ehering seit Jahren nicht

Daniela Katzenberger (35) enthüllt, warum sie ihren Ehering schon lange nicht mehr trägt. Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit 2016 mit ihrem Partner Lucas Cordalis (54) verheiratet. Ein Jahr zuvor wurden die Influencerin und der Sänger bereits Eltern ihrer kleinen Tochter Sophia (6). Auch heute sind die Eheleute immer noch total glücklich miteinander – ihren Ehering trägt Daniela aber nicht mehr. Grund dafür ist tatsächlich Töchterchen Sophia!

In ihrem Podcast "Katze und Cordalis" gab die Blondine preis, aus welchem Grund ihr Hochzeitsschmuck schon seit Jahren in der Schublade liegt. "Sophia hat ja noch in die Windeln gemacht und ich hatte meinen Ehering an. Und dann habe ich sie gewickelt und auf dem Ehering, der ja wirklich sehr groß war, war diese ganze Kinderkacke verteilt", plauderte sie aus. Daraufhin habe sie ein Meeting gehabt – aber vergessen, den Ring zu reinigen.

Aufgrund des angekoteten Eherings habe es während des Termins unangenehm gerochen – alle Anwesenden hätten die Ausscheidungen auf dem Ring bemerkt. "Und seitdem habe ich den nie wieder angehabt", erklärte Daniela.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de