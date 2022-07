Ist sie wieder schwanger? Kylie Jenner feuert Gerüchte an!

Vergrößert sich die Jenner-Familie etwa bald um ein weiteres Mitglied? Erst im Februar begrüßten Kylie Jenner (24) und ihr Liebster Travis Scott (31) ihr zweites gemeinsames Kind. Nach Töchterchen Stormi Webster (4) erblickte ein kleiner Sohn das Licht der Welt. Eigentlich wollten Travis und Kylie erst mal keinen weiteren Nachwuchs – oder etwa doch? Zumindest brachte die Unternehmerin die Gerüchteküche nun ordentlich zum Brodeln!

Der Partner der The Kardashians-Beauty teilte via Instagram ein neues Foto von sich. Unter den zahlreichen Kommentaren fand auch sich eine Bemerkung von Kylie wieder. Die 24-Jährige hinterließ einen Emoji, welcher die Zunge herausstreckt sowie drei, die eine schwangere Frau zeigen. Was will Kylie damit andeuten? Die Fans spekulierten auf Reddit, ob die beiden wieder Nachwuchs erwarten: "Ich wäre nicht überrascht, wenn sie wieder schwanger wäre", merkte ein User an.

Derweil sehnen sich die Unterstützer der Reality-TV-Bekanntheit nach Details über ihren Sohnemann. Diesen hatte Kylie eigentlich auf den Namen Wolf Webster getauft – das nahm sie jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Danach vermuteten einige Fans, dass der Kleine auf den Namen Jacob hört.

Anzeige

Instagram / travisscott Travis Scott im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner auf den Billboard Music Awards 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de