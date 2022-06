Hat Kylie Jenner (24) hier ein entscheidendes Detail über ihr Kind verraten? Im Februar wurde sie zum zweiten Mal Mutter. Die Unternehmerin und ihr Partner Travis Scott (31) sind stolze Eltern von Töchterchen Stormi Webster (4) und einem Sohn. Doch auf welchen Namen hört Baby Nummer zwei denn nun genau? Das ist bisher ein großes Geheimnis. Am Vatertag könnte Kylie nun diesbezüglich einen wichtigen Hinweis gegeben haben!

Am amerikanischen Vatertag überraschte die The Kardashians-Beauty ihren Liebsten in ihrem Zuhause unter anderem mit vielen Ballons. Auch Töchterchen Stormi wollte ihrem Papa ein Geschenk machen und malte ihm auf Leinwänden einige Bilder. Aufmerksamen Fans ist dabei etwas ins Auge gestochen. Auf einer Malerei stand "Daddy" – darunter glauben Kylies Follower den Namen ihres Sohnes entdeckt zu haben. "Also heißt ihr Sohn Jacob?", spekulierte ein Fan auf Twitter.

Die Begeisterung über den möglichen Namen von Stormis Geschwisterchen hielt sich jedoch in Grenzen."Jacob? Das wäre für Kylies Verhältnisse ein ziemlich langweiliger Name", merkte ein Fan an. Eigentlich fiel die Entscheidung zwecks Baby-Namen auf Wolf – doch kurz nach der Geburt hatte Kylie erklärt, dass sie ihr Kind umbenennen möchte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Zuhause

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner hält das Händchen ihres neugeborenen Sohnes

