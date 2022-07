Bachelorette-Insides: Das konnten die Zuschauer nicht sehen!

In diesem Jahr verteilt Sharon Battiste (30) die Rosen als die Bachelorette. Die einstige Köln 50667-Darstellerin hatte die Qual der Wahl und konnte zwischen 20 unterschiedlichen Männern wählen. Drei von ihnen weckten in der Beauty großes Interesse und schafften es bis ins Finale. Bald also verrät Sharon, für wen ihr Herz letztendlich schlägt – das wird im TV gezeigt. Andere Dinge gehen jedoch an den Zuschauern vorbei...

Bild deckte nun einige kleine Insider der beliebten Kuppelshow auf. Beispielsweise trug die Bachelorette zu Beginn einen Knopf im Ohr – was hat es damit auf sich? "Der Grund ist, dass man sich gar nicht alle Namen der Kandidaten merken kann", erklärte ein Ex-Rosenkavalier, der lieber undercover bleiben wollte. Der Chips diene dazu, um dem Bachelor oder der Bachelorette kleine Hilfestellungen zu geben. "Dabei geht es aber nicht darum, die Bachelorette bei ihrer Rosenverteilung in irgendeiner Weise zu beeinflussen", stellte eine Mitarbeiterin der TV-Show klar.

Viele Zuschauer fragten sich in den vergangenen Staffeln auch immer wieder, ob die berühmt-berüchtigten Rosen auch tatsächlich echt seien. Dieses Geheimnis lüftete Sharon selbst: "Ja, das sind echte Rosen, aber ohne Dornen." Die Blumen werden mit einigen Nährstoffen versorgt, damit sie während der langen Dreharbeiten auch schön frisch bleiben.

Die Bachelorette, RTL Sharon Battiste und Max Wilschrey

RTL Sharon Battist und ihre Kandidaten bei "Die Bachelorette"

RTL Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

