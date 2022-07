Hand in Hand: Jennifer Lopez mit Tochter in Paris unterwegs

Bei den beiden Hollywood-Stars wird wohl Familienzeit großgeschrieben! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (49) gaben sich vor rund zwei Wochen in einer Kapelle in Las Vegas das Jawort. Gemeinsam mit ihren Kindern aus vorherigen Beziehungen sind sie damit offiziell eine Patchworkfamilie, die dem Anschein nach auch gut harmoniert: J.Lo und Ben wurden nun zusammen mit ihren Töchtern Emme (14) und Seraphina (13) in Paris gesichtet!

Die Schauspieler besuchten in der französischen Hauptstadt gemeinsam den Louvre. Doch bereits vor ihrem Ausflug ins Kunstmuseum erwischten Paparazzi das frisch verheiratete Paar, als sie nach dem Mittagessen ein Restaurant verließen: J.Lo und Emme gingen Hand in Hand aus dem Lokal heraus, während Ben und Seraphina hinter ihnen herliefen. Dabei konnte man einen guten Blick auf das Mutter-Tochter-Gespann erhaschen: Die "Let's Get Loud"-Interpretin wählte eine blaue Schlaghose und ein schwarzes Langarmshirt mit einem bunten Print darauf. Ihre Tochter trug eine weite Jeans und ein weißes Hemd. Die beiden schienen in ein Gespräch verwickelt zu sein.

Auch wenn sich Ben und seine Tochter Seraphina bei den Aufnahmen im Hintergrund aufhalten, sind ihre Outfits gut zu erkennen: Ben trug ein graues, schlichtes T-Shirt mit einer dunklen Jeans. Die 13-Jährige entschied sich dagegen für mehr Farbe und zeigte sich in einem blauen Hemd mit gleichfarbigen hohen Socken und einer khakifarbenen Chinohose.

MEGA / KCS Presse Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz und Ben Affleck mit seiner Tochter Seraphina

MEGA / KCS Presse Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris im Juli 2022

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez mit Bens Tochter Seraphina (l.)

