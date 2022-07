Nach Flirt mit Yeliz Koc: Paco Herb hält wieder Händchen

Ist er wieder in festen Händen? Paco Herb versuchte, die große Liebe bei Love Island zu finden – scheiterte allerdings. Zuletzt wurde dem Reality-TV-Star eine Liaison mit Yeliz Koc (28) nachgesagt. Die beiden haben sich durch Kampf der Realitystars kennengelernt und es hat gefunkt – doch wieder reichte es nur für eine Freundschaft und nicht die große Liebe. Hat Paco jetzt vielleicht endlich seine Auserwählte gefunden?

In seiner Instagram-Story postete der Influencer nun einige Hinweise, die darauf hindeuten könnten, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat. Auf einem Bild hält er die Hand einer anderen Person – beide haben das gleiche Tattoo eines Fisches in roter Farbe. Ein eindeutiges Indiz? Immerhin teilte die Frau, um die es sich bei Pacos vermeintlichen Flirt handelt, den Schnappschuss ebenfalls. Es handelt sich dabei um eine Kosmetikerin aus Würzburg.

Aber damit nicht genug: Paco postete außerdem ein Foto mit zwei Getränken im Fokus – im Hintergrund ist allerdings deutlich eine dunkelhaarige Frau zu erkennen. Um die vermutliche Date-Night abzurunden, scheinen die beiden sich noch eine Pizza geteilt zu haben – jedenfalls ist auf dem dritten Bild deutlich zu erkennen, dass Paco die vor ihm liegende italienische Köstlichkeit in Gesellschaft genießt.

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb hat eine Date-Night

Instagram / paco_hrb Paco Herb hat eine Date-Night

