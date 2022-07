Nach Flirt-Urlaub: Tristan Thompson ist mit Tochter vereint

Der stolze Papa ist wieder mit seiner Tochter vereint. Tristan Thompson (31) und Khloé Kardashian (38) trennten sich im Dezember des vergangenen Jahres, nachdem herausgekommen ist, dass der Basketballer mit seiner Affäre einen Sohn hat. Zuletzt genoss der Sportler sein Single-Dasein in vollen Zügen auf der griechischen Insel Mykonos. Dort wurde er zusammen mit einer geheimnisvollen Frau gesehen. Nun ist Tristan offenbar wieder zurück in den USA und nahm sich direkt Zeit für das Wichtigste in seinem Leben: seine Tochter True Thompson (4).

In seiner Instagram-Story teilte der Profisportler einen süßen Schnappschuss: Er ist endlich wieder mit seiner Kleinen vereint. Auf dem niedlichen Foto grinsen Tristan und True in die Kamera. Die Vierjährige posiert neben ihrem Papa in einem rosafarbenen T-Shirt und mit hochgestecktem Haar. Tristan betitele das Bild mit "Meine Prinzessin" – True hat ihren Papa endlich wieder.

Während Tristan in Europa sein Singleleben genoss, soll auch Khloé wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Sie habe durch ihre Schwester Kim Kardashian (41) einen Investor kennengelernt und sich auf Anhieb sehr gut mit ihm verstanden. Offiziell hat sich der Reality-TV-Star dazu aber noch nicht geäußert.

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Getty Images Khloé Kardashian, Mai 2022

