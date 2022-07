So hot ist Katharina Damm kurz nach der Geburt ihres Babys

Katharina Damm zeigt sich supersexy! Vor rund einer Woche sind die Influencerin und ihr Mann Leonardo erstmals Eltern geworden: Töchterchen Lorena Mara ist jetzt Teil ihrer kleinen Familie. Obwohl die Schwester von Anna Maria Damm (26) die Geburt als sehr positive Erfahrung beschrieben hat, musste sie sich in den vergangenen Tagen sicherlich davon erholen – noch dazu muss sie jetzt ein Neugeborenes versorgen. In dieser stressigen Zeit begeistert Katharina ihre Fans nun mit einem super-hotten Schnappschuss!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie zuletzt ein Foto, das sie mit "hot mum summer" betitelte – eine Abwandlung des Social-Media-Trends "hot girl summer". Und eine scharfe Mama ist Katharina definitiv! Auf den Bildern trägt die Beauty ein kurzes Cocktailkleid in Pink mit Herzchen, ist top gestylt und schaut mit einem verführerischen Blick in die Kamera. Ihr süßestes Accessoire? Töchterchen Lorena, die es sich auf ihrem Arm gemütlich gemacht hat.

Ihre Fans und Freunde eskalieren unter den Aufnahmen total. "Oh, là, là, Mommy!", schwärmt Kollegin Paola Maria (28) mit einem Feuer-Emoji. "Hot Mama!", betont auch Maren Wolf (30). "Ihr steht es so sehr, eine Mutter zu sein", freut sich eine Abonnentin. Was sagt ihr zu Katharinas Mama-Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena Mara

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrer Tochter

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

