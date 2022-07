So natürlich zeigt sich Sophia Thiel im Bikini beim Baden!

Sophia Thiel (27) sorgt für mehr Transparenz! Die Fitness-Influencerin meldete sich 2021 nach einer fast zweijährigen Netz-Pause zurück, die sie aufgrund von mentalen Problemen und einer Essstörung eingelegt hatte. Seit ihrer Rückkehr liegt es der gebürtigen Rosenheimerin sehr am Herzen, sich sowohl diesen Themen als auch einer realitätsgetreuen Darstellung zu widmen. Sophia postete jetzt ein paar Bilder im Bikini, auf denen sie sich unter anderem ganz natürlich zeigte.

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine nun drei Bilder, die sie in Badebekleidung an einem See zeigen. Auf dem ersten Foto präsentiert sich die 27-Jährige in einem beigen Bikini mit schwarzen Punkten darauf, während sie ihre Schultern mit einer schwarzen Bluse bedeckt. In diesem Outfit posierte die Influencerin sexy für die Kamera. Doch mit den nächsten Schnappschüssen möchte Sophia genau das Gegenteil beweisen: Sie steht in einem schwarz-roten Bikini in einem See und setzt sich dabei nicht wie auf dem ersten Bild in Szene. Vielmehr zeigen die Aufnahmen, wie sie zum Beispiel die Augen zusammenkneift, ihr Mund offensteht und sie sich vom vielen Lachen krümmt. Zu ihrem Beitrag schrieb sie dazu: "Bikini-Bilder am See… Erwartung versus Realität."

Ihre Fans reagierten begeistert auf die Fotostrecke. "Finde das so klasse, wie du dich zeigst. Das macht Mut, sich bei solchen Temperaturen nicht im Wollpulli zu verstecken", teilte ein User unter Sophias Beitrag mit. In einem anderen Kommentar hieß es: "Es sind alle drei Bilder wundervoll."

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Juli 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Juli 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Mai 2022

