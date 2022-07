Diese Influencerin wird Gastlöwin bei "Die Höhle der Löwen"

Jetzt ist endlich bekannt, welche deutsche Influencerin als Gast-Investorin bei Die Höhle der Löwen dabei sein wird. Auf ihren Social-Media-Accounts begeistert sie mit ihren Videos und Bildern schon jetzt eine Million Menschen. Und bald hat die hübsche Speakerin noch einen weiteren aufregenden Job: Diana zur Löwen wird ihrem Namen in der Gründershow alle Ehre machen und als Gast-Investorin dabei sein.

Wie RTL nun bekannt gab, kämpft die 27-Jährige in der zwölften Staffel der Sendung um die Gründer und ihre Ideen. Als Content-Creatorin ist sie im Bereich Social-Media-Marketing eine richtige Expertin. Mit ihrer Teilnahme bei "Die Höhle der Löwen" geht für sie ein kleiner Traum in Erfüllung, wie sie bei RTL verriet: "Löwinnen wie Judith Williams (50) und Dagmar Wöhrl (68) sind große Vorbilder für mich, vor allem in Sachen Passion und Motivation, wenn es um das Thema Business geht“, erklärte Diana.

Natürlich teilte sie die tolle Neuigkeit auch ganz stolz mit ihren Instagram-Abonnenten. Zu einem kurzen Clip, in dem sie sich lachend mit dem Sendungslogo zeigt, schrieb Diana: "Ich bin als Gastlöwin bei 'Die Höhle der Löwen'. Ich freue mich so."

Bevor die zwölfte Staffel am 29. August startet und dann immer montags um 20:15 Uhr bei VOX läuft, sind die elf vergangenen Staffeln auf RTL+ abrufbar.

Getty Images Diana zur Löwen, Influencerin

RTL / Bernd-Michael Maurer Investorin Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / dianazurloewen Diana zur Löwen im Dezember 2021

