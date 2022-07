Ein Paar? "Liebe macht blind"-Natalie urlaubt mit TV-Star

Was läuft denn da? Natalie Lee hatte in Sachen Liebe in der Vergangenheit nicht wirklich Glück. In der Show Liebe macht blind traf sie zwar auf Shayne Jansen und verlobte sich mit ihm, ohne ihn vorher gesehen zu haben – doch die Beziehung war nicht von langer Dauer. Nun heizte sie die Gerüchteküche jedoch wieder an und zeigte sich mit einem Mann an ihrer Seite im Urlaub – und Natalies Date ist kein Unbekannter!

Blake Moynes machte sich in der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette einen Namen – doch auch er wurde dadurch nicht langfristig glücklich. Nun wurde er jedoch in Natalies Instagram-Story gesehen. Die beiden scheinen sich eine gute Zeit in der Karibik zu machen! "Das Crossover, nach dem niemand gefragt hat", witzelte die TV-Beauty und teilte Bilder vom Dinner oder dem Sonnenuntergang.

Doch was läuft da wirklich zwischen ihnen? Offenbar ist der Trip ins Paradies von ganz selbstloser Natur – Blake setzt sich nämlich für den Artenschutz ein. "Natalie hat sich sehr schnell für Blakes philanthropische Arbeit interessiert und sie hatten in der vergangenen Woche viel Spaß, als sie der Schildkrötenschutzorganisation bei ihrer Mission geholfen haben", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Dennoch betonte dieser: Sie bilden wohl ein ziemlich gutes Paar ab und hätten sehr viel Spaß.

Adrian S. Burrows Sr./Netflix Natalie Lee und Shayne Jansen bei "Liebe macht blind"

Instagram / natalieminalee Natalie Lee, "Liebe macht blind"-Kandidatin

Instagram / blakemoynes Blake Moynes, TV-Bekanntheit

