Katie Thurston kämpft sich durch ihr neues Leben als Single! Die 30-Jährige hatte im Sommer als US-Bachelorette offenbar ihren Traummann gefunden. In einem romantischen Finale hatte sie sich mit Blake Moynes verlobt. Doch Ende September verkündete die einstige Bankmarketingmanagerin dann, die Beziehung beendet zu haben. Für viele Fans der Rosenverteilerin ein großer Schock – und auch Katie hat noch ziemlich an der Trennung zu knabbern.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die TV-Bekanntheit zuletzt ein langes Statement, in dem sie über ihre Gefühle sprach. Katie bedankte sich zunächst für die Unterstützung ihrer Follower in dieser schweren Zeit und gab zu: "Es ist sehr schwer, sich zurechtzufinden jetzt!" Sie und Blake hätten einfach gemerkt, dass es das Beste für beide sei, sich zu trennen: "Aber wir bleiben immer noch in Kontakt, wir unterstützen uns immer noch, zwischen uns gibt es nichts als Liebe und Respekt, wirklich!"

Schon vor Monaten hatten böse Zungen behauptet, die Beziehung zwischen Blake und Katie sei nur vorgetäuscht. Auch zu diesen Spekulationen äußerte sich die Beauty: "Für diejenigen, die ihr Urteil fällen – ich kann nur hoffen, dass ich einmal so glücklich werde wie ihr, die ihr eure ewige Liebe gefunden habt!" Sie selbst müsse nun erst einmal ihre Emotionen verarbeiten.

Instagram / blakemoynes Katie Thurston und Blake Moynes

Getty Images Katie Thurston, US-Reality-TV-Star

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston und Blake Moynes

