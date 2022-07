Khloé Kardashians Ex Lamar Odom macht ihr ein Baby-Angebot!

Lamar Odom (42) hat das Kapitel Khloé Kardashian (38) augenscheinlich noch nicht abgeschlossen. Vor einigen Wochen machten große News die Runde: Der Keeping up with the Kardashians-Star erwartet mit seinem Ex Tristan Thompson (31) ein weiteres Baby per Leihmutterschaft. Das Paar hatte sich im Dezember getrennt, nachdem herausgekommen ist, dass Tristan ein Kind mit seiner Affäre gezeugt hat. Jetzt meldet sich auch Khloés Ex Lamar Odom zu Wort und macht ein außergewöhnliches Angebot.

Der ehemalige Basketballspieler war von 2009 bis 2016 mit der Beauty verheiratet – Khloé reichte jedoch die Scheidung ein. Grund dafür sollen seine Drogensucht und sein Hang zum Fremdgehen gewesen sein. Gegenüber Page Six kommentierte er jetzt die Baby-News seiner Ex und machte ihr ein Angebot: "Sie hätte mich dafür rufen können." Will der 42-Jährige etwa auch ein Kind mit Khloé?

Lamar deutete bereits früher bei Celebrity Big Brother an, dass er die Unternehmerin zurückwill. "Als ich Khloé geheiratet habe, habe ich in dieser Beziehung so viele Dinge falsch gemacht. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es natürlich wieder tun", sagte er in einem offenen Bekenntnis und machte anschließend eine klare Ansage: "Ich habe diese gute Frau nicht richtig behandelt. Ich werde mein Bestes geben, um wieder mit ihr in Kontakt zu treten."

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Getty Images Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, August 2010

