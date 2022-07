Nicht Travis: Kylie Jenner reibt sich an einem anderen Mann

Wer ist das denn, Kylie Jenner (24)? Die Unternehmerin hat zwei gemeinsame Kinder mit dem Rapper Travis Scott (31). Die beiden führten zwar lange eine On-off-Beziehung, aber seit der Geburt ihres Sohnes Anfang des Jahres scheint das Paar überglücklich zu sein. Vor einer Woche teilte die Beauty sogar ein niedliches Turtelvideo mit dem Musiker. Umso überraschender: Nun kuschelte Kylie mit einer anderen Person im Netz!

Auf ihrem TikTok-Profil ist der Clip zu sehen, der viele ihrer Fans verwirrt hat. Die Zweifach-Mama schaut lasziv in die Kamera, trägt einen hautengen schwarzen Einteiler und wird dabei von einem Mann mit kurzen Haaren von hinten umarmt. Kylie reibt sich dabei offensichtlich nicht an ihrem Freund. "Der sieht aber nicht wie Travis aus", kommentierte ein User. Aber ein ganz bestimmtes Detail könnte eventuell verraten, wer sich hinter der 24-Jährigen versteckt.

Die Hände um Kylies Taille haben lange, gemachte Nägel. Daraufhin scherzte ein Nutzer: "Travis hatte eine Maniküre." So spekulierten andere, dass es auch der Make-up-Artist der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sein könnte – Ariel. Wie auf Social Media deutlich wird, stehen sich die beiden ziemlich nahe.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner auf den Billboard Music Awards 2022

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2022

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

