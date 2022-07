Niedliche Aufnahme: Kylie Jenner kuschelt mit ihrem Travis

Kylie Jenner (24) und Travis Scott (31) präsentieren sich total verschmust. Seit Februar sind der Realitystar und der Rapper Eltern von zwei Kindern. Gemeinsam haben die beiden ihre Tochter Stormi Webster (4) und einen kleinen Sohn. Zudem kursieren Gerüchte, dass das Paar vorhabe, noch in diesem Jahr zu heiraten. Bestätigt hat das Duo die Gerüchte jedoch nicht. Trotzdem sind Kylie und Travis offensichtlich total glücklich miteinander.

Auf ihrem Tik Tok-Account teilte die Beauty am Donnerstag einen kurzen Clip, in dem die beiden niedlich zusammengekuschelt sind. Das Selfie-Video zeigt, wie sich Kylie und Travis auf einer Liege entspannen. Der "Pick Up the Phone"-Interpret legt seinen Kopf auf den flachen Bauch seiner Liebsten. In der Aufnahme trägt die 24-Jährige ein graues langärmliges Crop-Top und kräftiges Make-up.

In der vergangenen Woche teilte Kylie außerdem einen kleinen Blick auf ihren Sohn. In einem Clip, mit dem sie Werbung für ihre Kosmetikreihe macht, sieht man die Beinchen ihres jüngsten Kindes. Den Namen von ihrem neuen Nachwuchs hat die Influencerin jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner auf den Billboard Music Awards 2022

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Sohn

