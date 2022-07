Rebecca Silvera teilt die Verlobungsfotos mit Jérôme Boateng

Diese Liebes-News von Jérôme Boateng (33) sorgten für viel Furore. Im vergangenen September wurde er wegen Körperverletzung gegenüber seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Kinder zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Nur kurz danach fragte der Fußballer seine On-off-Freundin Rebecca Silvera an deren Geburtstag, ob sie seine Frau werden will. Die Verlobung im Zusammenhang mit dem Schuldspruch stieß vielen sauer auf. Jetzt hat Rebecca erstmals die Fotos geteilt, auf denen Jérôme um ihre Hand anhält.

"Ich war so nervös, diese Fotos endlich zu posten, weil wir immer beschützen wollen, was uns am meisten wert ist", schrieb sie in ihre Instagram-Story. Jetzt sei sie jedoch dankbar, sich tatsächlich dazu durchgerungen zu haben. Auf den Fotos sieht man Jérôme in einem roten Anzug vor einer romantischen Kulisse vor seiner Liebsten niederknien. Rebecca ist ganz verzückt von dem Ring und fällt dem Sportler glücklich in die Arme. Auch ihre jeweiligen Kids waren bei dem besonderen Moment dabei und freuten sich offensichtlich mit ihren Eltern.

Das glückliche Paar wird in Zukunft auch sicher noch einiges gemeinsam zu bewältigen haben: Jérôme hat gegen das Urteil nämlich Berufung eingelegt. Sein neuer Prozess startet am 20. Oktober. Der Abwehrspieler bestreitet vehement, handgreiflich gegenüber seiner Ex-Freundin geworden zu sein und kann sich wohl auf die Unterstützung seiner Verlobten verlassen.

Anzeige

Instagram / rebeccasilvera Rebecca Silvera und Jérôme Boateng im Juli 2022

Anzeige

Instagram / rebeccasilvera Rebecca Silvera und Jérôme Boateng mit ihren Kindern im Juli 2022

Anzeige

Instagram / rebeccasilvera Jérôme Boateng und Rebecca Silvera bei ihrer Verlobung, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de