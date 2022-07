Selten: Heidi Klum teilt süßes Foto mit all ihren Kindern

Das Model gibt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Heidi Klum (49) turtelt aktuell mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (32) – immer wieder tauchen Bilder der beiden Verliebten auf, die die beiden total verliebt zeigen. Auch im Netz teilt das Pärchen süße Einblicke in ihre Beziehung und zeigt, wie groß seine Gefühle füreinander sind. Eine Sache hält Heidi allerdings lieber privat: ihre Kinder. Doch jetzt überrascht die Modelmama ihre Fans mit einem Schnappschuss mit all ihren vier Sprösslingen.

Heidi und ihre vier Kinder verbrachten offenbar einen gemeinsamen Tag am Strand. Bei Instagram teilte die GNTM-Jurorin das Familienfoto, auf dem die fünf in Richtung des blauen Meers laufen. Die 49-Jährige hält dabei ihre Tochter Lou Sulola, die einen weißen Zweiteiler trägt, an der Hand. Neben ihr laufen die Söhne Johan Riley Fyodor und Henry Günther Ademola Dashtu. Zwischen den beiden Jungs ist Leni Klum (18) zu sehen, die sich für einen rosafarbenen Bikini entschieden hat. Den Beitrag versieht das Familienoberhaupt mit Herzchen-Emojis.

Nur Heidis Tochter Leni steht bis jetzt in der Öffentlichkeit, seitdem sie 2020 in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama getreten ist und ihre Modelkarriere begonnen hat. Die 18-Jährige stammt aus der Beziehung mit dem italienischen Rennsport-Manager Flavio Briatore (72). Ihre drei Geschwister sind in der Beziehung mit dem Sänger Seal (59) entstanden, mit dem Heidi von 2005 bis 2014 verheiratet war.

