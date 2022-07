Tom Kaulitz und Heidi Klum total verliebt bei Spaziergang

Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (32) sind nach wie vor total glücklich miteinander – daran besteht wohl kein Zweifel! Nachdem viele Fans anfangs angenommen hatten, das Model und der Musiker würden es nicht ernst miteinander meinen, wurden sie eines Besseren belehrt. Inzwischen sind die prominenten Turteltauben seit fast drei Jahren verheiratet und immer noch total verrückt nacheinander. Das beweisen sie immer wieder mit öffentlichen Turtelauftritten. Jetzt ging die Liebesoffensive weiter: Bei einem Spaziergang konnten Heidi und Tom kaum die Finger voneinander lassen...

Paparazzi sichteten das Paar am Dienstag in Miami Beach. Die Fotografen bekamen eine süße Show geboten: Heidi und Tom hielten die ganze Zeit über Händchen und himmelten sich gegenseitig an. Dann hielten sie sogar an, um mitten auf dem Gehweg eine Runde zu knutschen! Auf den Bildern ist deutlich zu sehen, wie glücklich die Germany's next Topmodel-Chefin mit ihrem Mann ist – sie grinst hier wie ein verliebter Teenager.

Mit seinem offenen Hemd und der Wallemähne war der Tokio Hotel-Gitarrist aber auch ein hübscher Anblick! Später zog Tom sein Oberteil dann sogar ganz aus und lief oben ohne herum. Auch Heidi zeigte – wohl aufgrund der hohen Temperaturen – viel Haut: Sie trug ein superkurzes schwarzes Leinenkleid und offene Sandalen. Darunter hatte sie offenbar einen Bikini an.

Tom Kaulitz und Heidi Klum in Miami

Tom Kaulitz und Heidi Klum in Miami

Tom Kaulitz und Heidi Klum in Miami

