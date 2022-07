Topfit mit 56 Jahren: Cindy Crawford posiert sexy im Bikini

Cindy Crawford (56) zeigt ihre tolle Figur! Sie ist eines der bekanntesten Supermodels der Welt – und beweist auch mit 56 Jahren, wieso sie sich das mehr als verdient hat. Die zweifache Mama arbeitet nämlich immer noch hart für ihren Traumkörper: Neben Besuchen im Fitnessstudio und Pole-Dancing-Stunden stehen auch regelmäßige Wanderungen auf ihrem wöchentlichen Sportplan. Jetzt präsentierte Cindy ihre heißen Kurven in einem Bikini.

Auf Instagram teilte sie einen Schnappschuss in einem dunkelblauen Bikini. Verträumt schaut die Schauspielerin in die Ferne und lässt den Blick auf ihren durchtrainierten Körper zu – und der scheint sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert zu haben! Über ihrer Badebekleidung trägt Cindy offen eine weiße, kuschelige Jacke, um sich aufzuwärmen. "Nach dem Schwimmen", schrieb sie nämlich schlicht zu dem Foto.

Die Follower waren natürlich ganz begeistert von dem sexy Schnappschuss und überschütteten das Model mit Komplimenten. Unter ihnen war auch Cindys Tochter Kaia Gerber: "Heiß!", kommentierte sie unter das Foto ihrer Mama. Die 20-Jährige ist das jüngste Kind der Laufstegschönheit und ihres Ehemanns Rande Gerber (60). Mittlerweile ist sie in die Fußstapfen ihrer schönen Mutter getreten und arbeitet längst selbst als gefragtes Model.

Getty Images Cindy Crawford bei der Paris Fashion Week

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford, 2021

Getty Images Cindy Crawford, September 2018

