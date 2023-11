Ist Kaia Gerber ihre berühmte Mama Cindy Crawford peinlich?

Wie die Mutter, so die Tochter. In den 90er-Jahren erreichte Cindy Crawford (57) absoluten Supermodel-Status. Vor ein paar Jahren ist Töchterchen Kaia Gerber (22) in ihre großen Fußstapfen getreten. Mittlerweile hat sich die Freundin von Austin Butler (32) in der Modebranche etabliert und ist selbst ein gefragtes Model. Doch wie läuft es bei den Schönheiten privat ab? Kaia verrät, dass auch Cindy letztlich einfach eine typische Mutter ist!

"Sie ist eine coole Mutter und trotzdem bringt sie mich ständig in Verlegenheit", gibt Kaia im Interview mit People zu. Es bringe sie allerdings auf dem Boden der Tatsachen zurück, was ihr gut gefällt. "Ich bringe sie wahrscheinlich genauso oft in Verlegenheit...", erzählt die Tochter des Supermodels und berichtet von dem letzten roten Teppich, auf dem das Duo gar nicht mehr aufhören konnte zu kichern.

Doch neben der Arbeit, bei der sie zum Beispiel gemeinsam über den Laufsteg schweben, teilen Mutter und Tochter auch einige Hobbies. Lesen gehöre zu ihren Leidenschaften und auch ins Theater gingen die beiden, wann immer es möglich ist. "Ich habe das Gefühl, dass wir eine wirklich starke Bindung und Freundschaft aufgebaut haben", bestätigt Kaia.

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei den Instyle Awards 2021

Instagram / cindycrawford Kaia Gerber und Cindy Crawford

Instagram / cindycrawford Rande Gerber, Presley Gerber, Cindy Crawford und Kaia Gerber im Februar 2023

