58. Geburtstag: Kaia Gerber feiert ihre Mama Cindy Crawford!

Kaia Gerber (22) lobt ihre Mama in den höchsten Tönen! Als Tochter des Supermodels Cindy Crawford (58) und Rande Gerber (61) steht die Beauty von klein auf im Fokus der Öffentlichkeit. Ihre Eltern stellten dabei stets sicher, dass sie so normal wie möglich aufwuchs. Zudem pflegt besonders Cindy ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Tochter. Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 58. Geburtstag – der perfekte Anlass für ihren Nachwuchs, um von seiner Mama zu schwärmen!

In ihrer Instagram-Story repostet das Model einen Throwback-Schnappschuss seiner berühmten Mama. Darauf pustet Cindy vor einigen Jahren Kerzen auf einer stylishen, leckeren Vogue-Torte aus. "Wie guter Wein", schwärmt ihr Töchterchen zu der Aufnahme mit einem kleinen roten Herzchen. Das Bild teilte das Geburtstagskind, um sich für all die Glückwünsche zu bedanken, die sie an ihrem Ehrentag erreichten.

Inzwischen ist Kaia in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und ergattert in der Model-Branche einen Megajob nach dem anderen. Doch wie sieht es bei dem Mutter-Tochter-Gespann eigentlich abseits der Kameras aus? Ist Cindy ihrem Sprössling denn auch mal peinlich? "Sie ist eine coole Mutter und trotzdem bringt sie mich ständig in Verlegenheit", räumte die 22-Jährige im Interview mit People dazu ein.

Anzeige

Getty Images Cindy Crawford, Supermodel

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der A Sense of Home Gala

Anzeige

Instagram / kaiagerber Cindy Crawford und Kaia Gerber, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de