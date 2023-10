Wunderschön und reich! Diese Topmodels verdienen am meisten

Sie sind schön, beliebt und sie sind vor allem eins: reich! Der Traum vieler junger Frauen ist es daher, eine Topmodelkarriere wie Gigi Hadid (28) oder Adriana Lima (42) einzuschlagen. Nur wenige schaffen es – hat man aber einmal den Weg in den Modeolymp erklommen, macht sich das auch auf dem Konto bemerkbar. Jetzt wurde bekannt, welche Models die höchsten Gagen einstreichen. Das vermögendste Supermodel verdient sogar mehr als Kate Moss (49), Naomi Campbell (53) und Kendall Jenner (27) zusammen!

Kathy Ireland (60)

Laut The Sun ist die relativ unbekannte Kathy die unangefochtene Spitzenverdienerin – sie soll circa 500 Millionen Euro auf dem Konto haben! Die US-Amerikanerin hat in den 80er- und 90er-Jahren 13-mal das Cover der Sports Illustrated geziert, bevor sie mit ihrer Firma Kathy Ireland Worldwide ein beachtliches Vermögen erwirtschaftete. Alleine im Jahr 2021 machte die Firma einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro.

Cindy Crawford (57) und Gisele Bündchen (43)

Cindy, die primär in den 80er- und 90er-Jahren die Laufstege und Modemagazine eroberte, häufte im Laufe ihrer Karriere ein Vermögen von umgerechnet 367 Millionen Euro an. Gisele, die vor allem als Victoria's Secret-Superstar bekannt ist, verdiente bisher ebenso viel.

Heidi Klum (50)

Heidi, die als erste Deutsche für Victoria's Secret über den Laufsteg schweben durfte, häufte über die Jahre ein Vermögen von knapp 150 Millionen Euro an. Ihr Geld machte die Blondine zusätzlich unter anderem durch TV-Shows wie Germany's Next Topmodel und America's Got Talent.

Naomi Campbell

Mit einem Vermögen von ungefähr 73 Millionen Euro gehört auch die Modeikone, die für ihre Diva-Allüren bekannt ist, zu den absoluten Spitzenverdienern der Modebranche. Sie war außerdem die erste schwarze Frau, die auf dem Cover der "Time" zu sehen war.

Kate Moss

Der britische Superstar, welcher insbesondere in den 90er-Jahren bekannt wurde, konnte trotz zahlloser Skandale und der ein oder anderen Drogen-Schlagzeilen, gute Deals abschließen. Sie erwirtschaftete ein Vermögen von rund 64 Millionen Euro.

Kendall Jenner

Mit nur 27 Jahren ist der Keeping up with the Kardashians-Star bereits an das obere Ende der Karriereleiter geklettert: Die jüngere Schwester von Kim Kardashian (42), die im zarten Alter von 14 Jahren mit dem Modeln begann, soll circa 52 Millionen Euro schwer sein.

Anzeige

Getty Images Kathy Ireland auf dem roten Teppich.

Anzeige

Getty Images Cindy Crawford posiert 2017 in Paris

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen auf dem Laufsteg

Getty Images Heidi Klum bei "Victoria's Secret", 2001

Getty Images Naomi Campbell auf dem Laufsteg in New York

Getty Images Kate Moss sitzt auf Couch

Getty Images Kendall Jenner, Victoria's Secret Fashion Show 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de