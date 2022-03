Was für ein cooler Auftritt von Kaia Gerber (20) und Cindy Crawford (56)! Die gebürtige Kalifornierin ist im Alter von 16 Jahren in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten – und dominiert seitdem genau wie ihr Vorbild die internationalen Laufstege. Seit 2017 arbeitete die Beauty bereits für renommierte Modehäuser wie Versace, Prada und Chanel – und stand sogar für den verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld (✝85) vor der Kamera. Auch bei der aktuellen Paris Fashion Week darf Kaia natürlich nicht fehlen: Hier begeisterte sie jetzt gemeinsam mit ihrer Mutter Cindy!

Am Montag präsentierten die 20-Jährige und die 56-Jährige die Herbst-Winter-Kollektion der Marke Off-White. Zwar lief das Mutter-Tochter-Duo nicht nebeneinander über den schillernden Laufsteg, dafür aber direkt hintereinander – das Nachwuchsmodel vorneweg. Während Kaia einen Minirock mit XXL-Puff vorführte, präsentierte Cindy einen bodenlangen Rock mit Tüll-Volants – obenrum waren beide lässig gekleidet. Gemeinsam legten sie mit ihren beinahe identischen Gesichtern einen spektakulären Auftritt hin.

Es ist kein Geheimnis, dass Kaia und Cindy sich sehr nahestehen. Beide reden immer nur in den höchsten Tönen voneinander. So gratulierte die Freundin von Austin Butler (30) ihrer Mutter 2020 folgendermaßen auf Instagram zum Geburtstag: "Happy Birthday an die Frau, die ich Glückspilz meine beste Freundin nennen darf. Ich liebe dich, Mom!"

Getty Images Kaia Gerber bei der Paris Fashion Week

Getty Images Cindy Crawford bei der Paris Fashion Week

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford, 2021

Wessen Laufsteg-Look gefällt euch besser?



