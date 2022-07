Wegen Eifersuchtsdrama: Liebeskrise bei Walentina Doronina!

Ist bei Walentina Doronina und ihrem Neuen etwa schon wieder alles aus und vorbei? Auf Social Media zeigte sich die ehemalige Reality Shore-Kandidatin in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem Reality-TV-Star Peter Kujan. Zuletzt postete die Blondine sogar Bilder, auf denen die beiden sich leidenschaftlich küssen. Nun muss die junge Liebe aber bereits die erste Krise durchstehen: Walentina quartierte Peter aus, weil er ihr eine Eifersuchtsszene wegen Luigi Birofio gemacht hatte!

In ihrer Instagram-Story erzählte Walentina ihren Fans, dass Peter eigentlich noch eine Woche bei ihr bleiben wollte – daraus wird nun aber nichts mehr: "Den habe ich aber dann heute Morgen aus meiner Wohnung verbannt und nach Hause geschickt." Kurz darauf verriet die Influencerin auch, was der Grund für die Auseinandersetzung war. Offenbar traf die Beauty ihren ehemaligen Ex on the Beach-Kollegen Gigi auf einem Festival – dort habe sie ihn dann freundschaftlich umarmt, ihm einen Kuss auf die Wange gegeben und mit ihm Händchen gehalten. Das habe Peter aber gar nicht gefallen: "Dann wurde von ihm so eine Eifersuchtsszene gemacht, dass es gar nicht geht als Frau – sorry, what? Nicht mit mir, so was regt mich absolut auf."

Für Walentina war das wohl ein absolutes No-Go, immerhin könne sie als selbstbewusste Frau auch männliche Freunde haben. Darum brauche sie nun eine Pause von Peter: "Deswegen bin ich jetzt erst mal auf Abstand gegangen und brauche jetzt erst mal ein bisschen Zeit für mich."

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Peter Kujan und Walentina Doronina im Juli 2022

Anzeige

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Anzeige

CH Media Walentina Doronina, "Reality Shore"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de