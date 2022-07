Zehn Kilo abgenommen: Iris Klein posiert stolz im Bikini!

Iris Klein (55) feiert ihren Body! Die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin hat nie ein Geheimnis aus ihren Gewichtsproblemen gemacht. Immer wieder sagte die Mama von Daniela Katzenberger (35) ihren Kilos den Kampf an. Auch jetzt arbeitetet die TV-Bekanntheit wieder an ihrem Körper – und hat sogar schon große Erfolge zu verkünden: Iris hat bereits zehn Kilo verloren und zeigte sich nun selbstbewusst im Bikini!

Via Instagram teilte die 55-Jährige kurze Clips, in denen sie vor dem Spiegel im Bikini posierte. Nach den zehn verlorenen Kilos scheint sich Iris pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Ganz am Ende ihrer Abnehmreise ist sie aber noch nicht. "Ich nehme nun weiter ab und habe auch mein Ziel fast erreicht. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch so bleibt und der böse Jojo nicht wieder zuschlagen wird", schrieb sie zu ihrem Post.

In der Kommentarspalte erklärte die dreifache Mutter auch, wie sie abgenommen hat: Sie hat sowohl ihre Ernährung umgestellt als auch vermehrt Sport gemacht – und zwar vor allem Kraftsport. "Ausdauer hab ich nur beim Gassi gehen mit den Hunden", schilderte Iris.

