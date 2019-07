Iris Klein (52) zieht die Notbremse! Die Löwenmama von Reality-Star Daniela Katzenberger (32) und Dschungelcamp-Königin 2017 Jennifer Frankhauser (26) hat sich in der Vergangenheit schon einmal unzufrieden mit ihrer Statur gezeigt. Nun sollen die überflüssigen Pfunde endlich verschwinden – ein gesünderer Lebensstil muss her! Mit Promiflash sprach die topmotivierte Fernsehbekanntheit über ihre Fitnesspläne – und gab danach auch glattt noch ihr Ausgangsgewicht preis!

"Ich muss abnehmen, das geht so nicht weiter. Wir haben schon gestern angefangen. Ein bisschen mehr reduzieren und ein bisschen mehr bewegen und so, das übliche Theater", hatte Iris Promiflash bereits am Montag im Rahmen eines Interviews zu "Promis privat" verraten. Zu diesem Zeitpunkt hielten Iris und Ehemann Peter Klein bereits eiserne Diät und verrieten dabei auch, was bei ihnen im Laufe des Tages zum Mittagessen auf dem Tisch landen würden: "Peter backt gerade Pfannkuchen. Es gibt einmal Pfannkuchen mit Ananas und zuckerfreie Schokosoße."

Jetzt gab die 52-Jährige auf Instagram auch noch Details zu ihrem Vorher-Körper preis: "Ich bin 1,67m groß und mein Blutdruck ist oft zu hoch. Ich habe mich gewogen und ich bringe immer noch 85 kg Kampfgewicht auf die Waage", schrieb die ehrliche Haut. Iris' offene Worte kamen bei ihren Fans super an – und bewegten die User glatt zu einem Austausch, was Geheimtipps in Sachen Ernährung angeht.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Juni 2019

Facebook / Peter und Iris Klein Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein, TV-Star

