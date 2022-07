Das hält Mrs.Marlisa von Ex Fabio bei "Are You The One?"

Was sagt Mrs.Marlisa zum neuesten TV-Projekt ihres Ex-Freundes? Sowohl bei Temptation Island als auch bei #CoupleChallenge waren die Influencerin und Fabio De Pasquale als Paar zu sehen. Anfang des Jahres gingen sie jedoch getrennte Wege. Nun wurde bekannt: Der Italiener wird schon bald in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love nach seinem Perfect Match suchen. Doch was hält Marlisa von Fabios Datingshow-Teilnahme?

In ihrer Instagram-Story äußerte sich das Curvy-Model zur "Are You The One?"-Teilnahme ihres Verflossenen. "Es ist mir egal", betonte Marlisa zunächst. Immerhin habe sie mit der Beziehung abgeschlossen. Trotzdem ist der Blondine nicht ganz klar, was auf sie zukommt. "Klar weiß ich nicht, wie ich reagieren werde, sollte er da mit anderen Frauen was haben und ich sehe das dann im TV", räumte die Berlinerin ein. Trotzdem überwiege derzeit die Neugierde.

Marlisa hat sogar schon eine Idee, wer Fabios Perfect Match sein könnte: Sie tippt entweder auf Isabelle Denise oder auf Ex on the Beach-Bekanntheit Celina Pop (23). "Aber ich kenne die beiden Girls nicht persönlich und bei 'Are You The One?' ist ja der Charakter entscheidend", merkte die Beauty an.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa im Juli 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und ihr Freund Fabio

RTL / Markus Hertrich Celina Pop, "Are You The One?"-Kandidatin

