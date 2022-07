Feuerwerks-Panne auf Konzert: Dua Lipa entschuldigt sich

Es war auch für sie ein Schockmoment. Dua Lipa (26) begeistert mit ihrer Musik ein Millionenpublikum – die Britin feierte mit Hits wie "New Rules" und "Don't Start Now" große Erfolge. Aktuell befindet sich die Sängerin aufgrund eines Konzerts in Kanada. Doch während ihres Auftritts in Toronto kam es zu einem heiklen Zwischenfall: Unter den Zuschauerplätzen war plötzlich ein Feuerwerk explodiert – jetzt meldet sich die 26-Jährige bei ihren Fans.

Via Instagram wandte sich Dua Lipa jetzt an ihre Follower und entschuldigte sich für den Vorfall. "Während meines Auftritts in Toronto wurde ein nicht genehmigtes Feuerwerk in der Menge gezündet", erklärte sie zu Beginn ihres Statements. "Es tut mir sehr leid für jeden, der Angst hatte, sich unsicher fühlte oder dessen Freude an der Show in irgendeiner Weise beeinträchtigt wurde", betonte die Sängerin.

Die Britin fügte hinzu, dass der Sachverhalt jetzt gründlich untersucht wird. "Die Gewährleistung eines sicheren und inklusiven Raums bei meinen Shows ist immer meine oberste Priorität. Mein Team und ich sind genauso schockiert und verwirrt über das, was passiert ist, wie ihr alle", versicherte Dua Lipa.

Getty Images Dua Lipa bei einem Konzert in Paris

Instagram / dualipa Dua Lipa im Studio

Getty Images Dua Lipa und ihre Fans

