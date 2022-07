Halbseitig gelähmte Coueplontour-Ina macht Fortschritte!

Coupleontour schöpfen neue Hoffnung. Vor wenigen Tagen gab Vanessa bekannt, dass ihre Partnerin Ina einen schweren Schlaganfall erlitten hat und deswegen sogar für kurze Zeit ins Koma gelegt werden musste. Inzwischen ist die Influencerin wieder bei Bewusstsein und außer Lebensgefahr, hat nun aber mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen: Sie ist halbseitig gelähmt. Doch jetzt konnte Ina einen ersten kleinen Erfolg verbuchen!

Bereits am Mittwoch verkündete Vanessa voller Freude in ihrer Instagram-Story, dass ihre Partnerin einen großen Fortschritt gemacht hat: Inas Hand habe gezittert! Nun teilte die frisch gebackene Mutter eine Aufnahme mit ihren Fans, um diese an dem Ereignis teilhaben zu lassen. In dem Video ist zu sehen, wie Inas Arm tatsächlich leicht zuckt! "Seht ihr diese kleine Bewegung?", kommentierte Nessi den Clip ganz stolz – und fügte einen Smiley mit Freudentränen hinzu.

Zudem las Vanessa ihren Followern einen Brief vor, den ihre Liebste im Krankenhaus für sie geschrieben hat: "Liebes Bubu, wir können doch eindeutig sagen, dass die letzten zwei Tage Lichtblicke waren – wegen der Hand. Das habe ich nur durch dich geschafft! Danke, dass du für mich so doll jetzt da bist! Und wenn es weiter so geht, in großen Schritten, dann können wir beide bald anfangen, alles zu vergessen. [...] Ihr seid mein Leben, ihr beide!", betonte Ina.

