Ist Jakub fremdgegangen? Kate Merlan ist am Boden zerstört

Der Haussegen bei Kate Merlan (35) und und ihrem Ehemann Jakub (26) hängt erneut schief. Bereits vor einigen Wochen kriselte es heftig zwischen der ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin und dem Fußballer. Doch das Paar beschloss, um seine Beziehung zu kämpfen und das schien vorerst auch funktioniert zu haben. Doch nun meldete sich Kate enttäuscht bei ihren Fans: Jakub soll sie angeblich betrogen haben.

"Ich bin heute nicht gut drauf. [...] Fing alles mit Jakub an. Ich dachte eigentlich, dass sich alles gebessert hat. Ich dachte eigentlich, nach diesem ganzen Mallorca-Theater, dass jetzt mal Ruhe einkehrt", erzählte die 35-Jährige frustriert in ihrer Instagram-Story. Doch nun gebe es erneut Ärger im Paradies. "Jetzt geht es los mit Fremdgehvorwürfen seit einiger Zeit. Geht jetzt gar nicht unbedingt nur um gestern die Geschichte da, sondern um Nachrichten auch, die ich bekomme, seit einiger Zeit", berichtete die TV-Bekanntheit ihren Fans.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wisse sie nicht – in seiner Instagram-Story verkündete Jakub, dass er sich nicht dazu äußern wolle. Doch Kate versicherte ihren Followern, dass sie der Sache auf den Grund gehen wird. "Das ist alles für mich nicht so einfach, weil ich eigentlich dachte, es wäre wieder alles gut, aber dass da jetzt irgendwie solche Themen hier aufkommen, das ist das Letzte, womit ich gerechnet habe", zeigte sie sich enttäuscht.

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki im Juli 2022

