Laura Müller postet heiße Bikinifotos vor ihrem Geburtstag!

So sexy startet Laura Müller (21) in ihr Geburtstagswochenende! Nachdem die Frau des in Verruf geratenen Schlagersängers Michael Wendler (50) eine längere Social-Media-Pause eingelegt hatte, gibt sie ihren Fans inzwischen wieder regelmäßige Updates im Netz. Darunter sind oft – ähnlich wie auf ihrem semi-erfolgreichen OnlyFans-Account – einige freizügige Bilder dabei. Ihre neuesten Schnappschüsse sind besonders heiß geraten: Laura feiert den Tag vor ihrem 22. Geburtstag auf einem Boot – knapper Bikini natürlich inklusive...

Diese zwei hotten Fotos postete die Wahl-Amerikanerin nun unter dem Titel "Letzter Tag als 21-Jährige" auf Instagram. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin sitzt hier elegant auf der Sitzecke einer Jacht – vermutlich handelt es sich dabei um das eigene Schiffchen der Wendlers. Ein ganz schön heißer Anblick, denn Laura trägt nur einen knappen Muster-Bikini und zeigt so sehr viel von ihrer Top-Figur. Die Beauty folgt hier übrigens dem sogenannten Underboob-Trend: Ihre Brüste lugen ganz frech unterhalb ihres Bikinioberteils hervor!

Erst vor ein paar Tagen teilte die junge Frau vom Wendler außerdem ein paar hübsche Selfies – sie wollte hier wohl die schmeichelnde Abendsonne ausnutzen. Auf dem einen Bild macht Laura einen sexy Kussmund, auf dem anderen zeigt sie ihr schönes Profil. Anders als auf den Bikinibildern ist die Influencerin hier stark geschminkt.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Frau von Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

